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15:28, 13 июля 2026Культура

Михалков обвинил Запад в блокировании развития энергосистем в России

Михалков: Запад блокирует развитие гидроэнергетического потенциала страны
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Страны Запада блокируют развитие России в сфере энергетических систем. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил российский режиссер Никита Михалков, разбирая проблемы с электроэнергией в Алтайском крае.

По его словам, в этом регионе есть несколько недостроенных гидроэлектростанций (ГЭС), которые смогли бы решить вопрос энергодефицита. Он напомнил, что строительство Крапивинской ГЭС прекратили в 1989 году, а позже закрыли проект и по строительству Катунской ГЭС, который курировал представитель одного американского благотворительного фонда.

«Эти люди, которые блокируют у нас развитие энергосистем, имеют следующий уровень своего гидроэнергетического потенциала. Например, в США — более 50 процентов, в ЕС — более 70 процентов. Из них Германия — более 85 процентов. Великобритания — более 75 процентов. Причем, у нас в стране освоение гидроэнергетического потенциала составляет всего 20 процентов. Сравните. И они делают все, чтобы на этом уровне мы и оставались», — подчеркнул режиссер.

Он напомнил также, что в Кемеровской области неслучайно приостановили разработку Белкинского месторождения. В ходе экспертизы было установлено, что запасы карстовых фосфоритов там составляют 25,2 миллиона тонн — причем эти минералы считаются удобрением высшего качества, так что неудивительно, что Британия не захотела финансировать столь мощный скачок в экономическом развитии России.

Михалков заметил, что по сей день Объединенное Королевство не оставляет попыток настроить против России не только Украину, но и другие страны. Он заявил, что с этим пора бороться, не дожидаясь, пока страна «дойдет до самого дна».

Ранее Никита Михалков поднял проблему лжеветеранов специальной военной операции. По его словам, такие люди должны подвергаться уголовному преследованию.

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