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15:28, 13 июля 2026Спорт

Россиян допустили до международных соревнований еще в одном виде спорта

Международная федерация триатлона допустила россиян до турниров в командных дисциплинах
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россиян допустили до международных соревнований еще в одном виде спорта. Об этом сообщает президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу в своем Telegram-канале.

Международная федерация триатлона (World Triathlon) допустила россиян до соревнований в командных дисциплинах. Российские спортсмены будут участвовать в них в нейтральном статусе. Юниоры соревнуются с флагом и гимном с апреля 2026 года.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил все санкции в отношении российских спортсменов. Аналогичным образом поступили в Международной федерации волейбола (FIVB) и Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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