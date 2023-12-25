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17:43, 25 декабря 2023Мир

ХАМАС отказалось от предложения Египта о перемирии в обмен на власть в Газе

Reuters: ХАМАС и «Исламский джихад» отказались от перемирия в обмен на власть

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинские радикальные движения ХАМАС и «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) отказались от предложения Египта о перемирии в секторе Газа в обмен на передачу власти в анклаве. Об этом со ссылкой на источники в египетских службах безопасности сообщает Reuters.

«ХАМАС и его союзник "Исламский джихад" отклонили предложение Египта о том, что они откажутся от власти в секторе Газа в обмен на постоянное прекращение огня», — указывает агентство.

Согласно предложению египетской стороны, ХАМАС и «Исламский джихад» должны были отпустить заложников и передать все властные полномочия в Газе для проведения там независимых выборов. Боевикам также были обещаны гарантии безопасности, по которым члены организаций не должны преследоваться.

Ранее стало известно, что власти Египта предложили трехэтапный план окончания войны в секторе Газе. План предполагает обмен заложниками, вывод израильских войск с территории Газы и формирование технократического правительства на Западном берегу и в Газе, которое будет курировать восстановление анклава.

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      Глеб Бажуткин
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