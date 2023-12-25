Представлен трехэтапный план окончания войны в Газе

Times of Israel: Египет представил трехэтапный план окончания войны в Газе

Власти Египта предложили трехэтапный план окончания войны в секторе Газе. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Уточняется, что первый этап включает в себя двухнедельное перемирие и освобождение 40 заложников. В обмен Израиль освободит 120 палестинских заключенных. Также в это время будут выведены израильские танки, а в сектор Газа поступит гуманитарная помощь.

Затем предлагается сформировать технократическое палестинское правительство. Предполагается достижение соглашения между Палестинской автономией и движением ХАМАС. По мнению Каира, это приведет к формированию технократического правительства на Западном Берегу и в Газе. Именно оно будет курировать восстановление сектора.

Третий этап будет включать всеобъемлющее прекращение огня, освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и вывод Армии обороны Израиля из городов сектора Газа.

По данным издания, Израиль не отверг предложенный план Египта, что может привести к переговорам.

19 декабря израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль готов снова прекратить огонь ради гуманитарной паузы в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. Однако в ХАМАС не согласились на остановку боевых действий.