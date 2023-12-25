Хоккеист сборной Белоруссии раскритиковал судейство на Кубке Первого канала

Белорусский хоккеист Скоренов раскритиковал судейство на Кубке Первого канала

Нападающий череповецкой «Северстали» и сборной Белоруссии по хоккею Александр Скоренов поделился впечатлениями от выступления на Кубке Первого канала, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Metaratings.

Игрок раскритиковал судейство на турнире. «Касаемо осадка, да, он остался. Мое мнение, что ошибки были. По факту так оно и есть, тут нечего стыдиться и убегать от этого вопроса, поэтому стоит сказать все так, как было на льду», — заявил Скоренов.

Хоккеист оценил выступление своей команды. По его мнению, белорусские хоккеисты могут быть довольны вторым местом.

Соревнования проходили с 14 по 17 декабря. Победу на турнире одержали хозяева — сборная «Россия 25», которая набрала шесть очков в трех матчах. В активе белорусов три очка.