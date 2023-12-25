Кабмин не поддержал проект закона о лишении гражданства за уклонение от армии

«Ведомости»: кабмин не поддержал проект о лишении уклонистов гражданства

Правительство России не поддержало проект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от службы в армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Ведомости».

По данным издания, кабмин составил отзыв на проект закона, в котором упомянул, что наказание должно быть соразмерно проступку, и административное правонарушение не может стать поводом для лишения гражданства.

При этом в правительстве отметили, что систематическое уклонение от воинской службы, ответственность за которое регулируется Уголовным кодексом, уже само по себе служит основанием для лишения гражданства и не нуждается в дополнительном закреплении в виде нового закона.

Ранее в Санкт-Петербурге торжественную церемонию вступления в гражданство для 11 выходцев из стран ближнего зарубежья совместили с вручением повесток. Мероприятие прошло в здании УМВД России по Калининскому району города.

В августе член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что мигрантов нужно лишать приобретенного гражданства за отказ становиться на воинский учет и проходить службу в рядах Российской армии. Он напомнил, что в России уже действует закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и за действия, угрожающие национальной безопасности.