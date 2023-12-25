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03:11, 25 декабря 2023Мир

Лавров оценил необходимость изменить структуру БРИКС

Лавров заявил об отсутствии нужды превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лаврова прокомментировал структуру БРИКС и вероятность ее изменения. Об этом он высказался в интервью телеканалу НТВ.

Лавров напомнил, что БРИКС является объединением, а не организацией. Поэтому он заявил об отсутствии нужды превращать существующую структуру в организацию с секретариатом. «Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу», — заверил он.

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Министр также назвал БРИКС символом и желанием мирового большинства «вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга на равноправной основе».

«Это будущий "зонтик" над всеми субрегиональными и региональными процессами. В этом объединении уже сейчас есть страны Евразии, Африки, Латинской Америки и арабского мира. За этим будущее», — заключил Лавров.

Россия будет в 2024 году председательствовать в БРИКС — организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С 1 января ее состав пополнят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Приоритетом председательства России в БРИКС станет рост расчетов в нацвалютах.

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      Марина Совина
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