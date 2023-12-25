Известный российский комик, один из авторов проекта Comedy Club Гарик Мартиросян высмеял «Шоу Воли» ведущего Павла Воли. Об этом он высказался в эфире передачи.

В частности, Мартиросян раскритиковал музыку на передаче. «Ребята, у вас же шоу! А где шоу? (...) Как будто сейчас 1995 год, и я должен бочонок вытащить и сказать: "11, лыжи". Это вот такого уровня фонограмма», — сказал он.

Комик также пошутил над манерой общения с гостями Воли. «Как будто тебе не очень интересно… Ну, я понимаю, почему твоя программа выходит в полночь. Это чтобы не мешать людям засыпать, включать в фоновом режиме», — обратился юморист к ведущему шоу.

Ранее Мартиросян раскрыл отношение к современному КВН. По словам юмориста, около 20 лет назад он смотрел КВН запоем, но в последние годы ему хватает времени только на короткие фрагменты из телеигры, которые публикуются в соцсетях.

«Шоу Воли» выходит на канале ТНТ с 16 апреля. В эфире программы комик Павел Воля беседует с приглашенными звездами, обсуждает актуальные события недели и публикации известных личностей в соцсетях. Юморист Илья Соболев выступает ведущим рубрики «Собости», где он зачитывает новости и комментирует их шутливом тоне.