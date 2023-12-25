Москвичей предупредили об аномально низком давлении

Синоптик Леус: атмосферное давление в Москве 25 декабря будет аномально низким

Вечером в понедельник, 25 декабря, атмосферное давление в Москве опустится до аномально низких значений. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с РБК.

По словам синоптика, к сегодняшнему вечеру показатель достигнет 725 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы ниже климатической нормы. На следующий день, 26 декабря, он опустится до 723 миллиметров ртутного столба. «Это будет недолго, и к вечеру примерно на 10 миллиметров давление подрастет», — рассказал Леус. Причиной столь низкого давления станет циклон с центром над северо-западом страны, который будет постепенно смещаться в сторону Южного Урала.

Что касается погоды в Москве в понедельник, то из-за теплого атмосферного фронта, проходящего через город, температура воздуха будет колебаться от минус двух до нуля градусов Цельсия. Помимо этого, в столице прогнозируются облачная погода, небольшой снег, слабые метели и кратковременное ухудшение видимости до 600-1100 метров. Во вторник к переменной облачности и небольшим осадкам прибавятся сильный туман и гололедица, а в среду ожидается похолодание до минус двух-четырех градусов.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в канун Нового года температура воздуха в Москве составит до минус трех градусов.

