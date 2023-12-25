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12:42, 25 декабря 2023Россия

Москвичка обвинила врачей в заражении COVID-19 и устроила драку в поликлинике

Москвичка обвинила врачей поликлиники в заражении COVID-19 и напала на них

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Жительница Москвы обвинила врачей поликлиники №70 в заражении COVID-19 и устроила драку. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, перед болезнью 40-летняя москвичка приходила в поликлинику за инсулином. У фельдшера, которая ее обслуживала, якобы был потный лоб и насморк, из-за чего женщина предположила, что заразилась в медучреждении. Кроме того, она разволновалось, так как до этого ее мать перенесла COVID-19 в тяжелой форме.

По окончании карантина россиянка вернулась в поликлинику и попросила у медицинской работницы предоставить тест на коронавирус. Когда та отказалась, москвичка устроила скандал. За фельдшера вступилась врач-терапевт, после чего началась драка, а медикам пришлось закрыться в одном из кабинетов и вызвать полицию, пока заведующая поликлиникой пыталась успокоить пациентку.

В результате москвичку задержали и доставили в отделение, где она провела шесть часов. У пострадавшей врача-терапевта диагностировали черепно-мозговую травму. Кроме того, нападавшая расцарапала ей лицо. Полиция проводит проверку.

Ранее москвичка с подозрением на перелом черепа избила врача-рентгенолога. Во время приема пациентка стала вести себя агрессивно и кричать на медика, а затем набросилась на него с кулаками. У пострадавшего диагностировали множественные ушибы мягких тканей головы.

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      Константин Лысяков
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