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23:40, 25 декабря 2023Экономика

Названа дата перезапуска завода Hyundai в Петербурге

Завод Hyundai в Петербурге перезапустят в январе 2024 года

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге перезапустят после новогодних праздников, в январе 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, последний раз корейский производитель Hyundai продлевал режим простоя своего завода в Петербурге до 31 декабря 2023 года.

Ранее СМИ сообщили, что срок ожидания оригинальных запчастей к Hyundai, KIA и другим маркам корейских авто может длиться в России более трех месяцев, на фоне чего дорожают не только детали, поставляемые по параллельному импорту, но и неоригинальные детали.

В июле автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что дефицита автомобильных запчастей в России сейчас нет, поскольку поставки наладились.

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      Юлия Мискевич
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