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10:29, 25 декабря 2023Забота о себе

Названы неочевидные ранние признаки диабета

Терапевт Пател: резкая потеря веса может быть симптомом диабета второго типа

Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Резкая потеря веса без каких-либо усилий может быть ранним признаком диабета второго типа, заявил терапевт Нил Пател. В беседе с The Sun он назвал и другие неочевидные симптомы заболевания.

По словам Пателя, диабет зачастую провоцирует частое мочеиспускание, во время которого из организма вымывается сахар и калории. Эти факторы приводят к тому, что человек быстро теряет вес без каких-либо усилий, говорит врач. Помимо этого, продолжил терапевт, заболевание вызывает такие симптомы, как постоянная усталость, нервозность, раздражительность и агрессия.

При диабете травмы заживают медленнее, чем обычно, или вообще не заживают. Это происходит из-за того, что кровь двигается медленнее и хуже доставляет питательные вещества к ранам

Нил Пателтерапевт
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Также Пател отметил, что у диабетиков, которые не знают о своем диагнозе, часто появляется неприятных запах изо рта. По словам, врача многие полагают, что этот запах обязательно должен быть сладковатым, хотя на самом деле он может быть любым: от тухлых яиц до забродивших ягод. Еще одним признаком заболевания терапевт назвал сильную жажду, которая появляется из-за дисбаланса сахара в крови.

Ранее кардиолог Дэвид Ньюби назвал симптом, указывающий на патологии сердца. По его словам, отечность в области лодыжек является сигналом для срочной консультации у специалиста.

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      Екатерина Улитина
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