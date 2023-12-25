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11:03, 25 декабря 2023Культура

Николай Басков закрыл свою киностудию

Николай Басков закрыл свою киностудию «Королевская гора»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Басков закрыл свою киностудию «Королевская гора», которую основал с актрисой Александрой Яковлевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, артисты планировали снять фильм «Князь», который был бы посвящен посольству Александра Невского в Золотую Орду. Начались съемки, которые продлились два месяца. В 2022-м Яковлевой не стало. После этого Басков принял решение не выпускать фильм и закрыть свою киностудию.

Художник-модельер проекта подала на «Королевскую гору» в суд, так как, по ее словам, не получила выплат за изготовление исторических костюмов. Инстанция обязала студию выплатить истцу 572 тысячи рублей, которых модельер так и не получила, так как компанию закрыли.

В конце ноября Басков вспомнил, как однажды ему пришлось выступить на корпоративе в честь дня рождения пса.

Ранее приемный сын стилиста Сергея Зверева рассказал о том, что зарабатывает 18 тысяч рублей в месяц.

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      Анастасия Астахова
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