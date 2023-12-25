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15:48, 25 декабря 2023Экономика

Назван заключенный Россией договор на 30 триллионов рублей

Глава РФПИ Дмитриев: сделка с ОПЕК принесла за семь лет 30 триллионов рублей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заключенная в ноябре 2016 года сделка ОПЕК+, куда помимо государств Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) вошли 11 производителей, принесла России за семь лет 30 триллионов рублей. Такую сумму назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По его словам, договор стал одним из самых важных для производителей и потребителей энергии за последние 20 лет. А о значимости для российского бюджета говорит хотя бы тот факт, что эта сумма больше, чем те 300 миллиардов долларов, что были заморожены недружественными государствами после начала боевых действий на Украине.

Дмитриев подчеркнул, что Саудовская Аравия, Россия и другие участники сделки показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно миру. В настоящее время сделка, в рамках которой стороны договариваются о сокращении добычи для стабилизации рынка, продлена на 2024 год.

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Глава РФПИ не уточнил, как он подсчитал уровень доходов, зависящий от сделки. В период с 2017-го по 2022 год включительно нефтегазовые доходы России, по данным Минфина, составили 48 триллионов рублей. По итогам 2023 года они могут достигнуть уровня 9 триллионов рублей. Поэтому если цифры Дмитриева верны, то соглашение за последние годы принесло России более половины дохода от продажи нефти и газа.

Ранее сообщалось, что Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК в связи с неудовлетворенностью предложенной ей квотой на добычу нефти. Эксперты не исключают, что за ней могут последовать и другие страны, а также предполагают, что ОПЕК+ дошла до предела своих возможностей в попытке сдержать падение стоимости сырья.

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      Платон Щукин
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