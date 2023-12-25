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10:12, 25 декабря 2023Россия

Отлучившаяся в ванную петербурженка нашла пятимесячную дочь без чувств

В Петергофе отлучившаяся в ванную мать нашла пятимесячную дочь без чувств

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петергофе 32-летняя мать ненадолго отлучилась в ванную и выйдя нашла пятимесячную дочь без чувств. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, петербурженка накануне вызвала бригаду медиков в квартиру на улицу Володи Дубинина. Она объяснила, что отошла и услышала плач младенца.

Когда горожанка взяла дочь на руки, та обмякла и потеряла сознание. Сестра женщины начала делать искусственное дыхание ребенку. Прибывшие в квартиру врачи в течение получаса пытались реанимировать малышку, но спасти ее не удалось.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина родила девочку в домашних условиях. Через двое суток новорожденную увезли в больницу, где выяснилось, что у нее проблемы с сердцем.

После этого девочке выписали лекарства, которые она принимала вместе со смесью. Ребенок плохо набирал вес, и врачи выписали направление на госпитализацию. Однако в больнице якобы мать с ребенком отправили домой, сказав, что проблему можно решить в домашних условиях. Следующий визит в медучреждение им назначили после новогодних праздников.

Произошедшим заинтересовались также петербургские следователи и сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Пензе осудили на 10 лет бабушку, пытавшуюся задушить десятимесячного внука из-за плача.

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      Анна Щербакова
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