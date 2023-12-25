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20:33, 25 декабря 2023Путешествия

Пассажирка запретила людям откидывать сиденье в самолете и была обругана в сети

Кадр: @kylie4446 / TikTok

Пассажирка запретила людям откидывать спинку сиденья в самолете и была обругана пользователями сети. Соответствующий видеоролик она разместила на своей странице в TikTok, передает The Sun.

На кадрах девушка показала своих попутчиков, которые откинули кресло во время полета, тем самым мешая сидящим сзади путешественникам. «Сиденья в самолетах нельзя откидывать», — заявила она. В ответ юзеры раскритиковали пользовательницу, заметив, что невозможно лететь по несколько часов с прямой спиной.

«Если вам нужно больше места для ног, купите билет в первый класс», «Меня лично никогда не смущали люди, откидывающие спинку кресла», — написали подписчики в комментариях под роликом. Однако нашлись и те, кто вступился за автора. По мнению таких юзеров, нельзя нарушать личное пространство пассажира, сидящего позади.

Ранее экс-стюардесса иностранной авиакомпании перечислила непозволительные поступки пассажиров на борту самолета. По словам бывшей бортпроводницы, которая работала на самолетах Airbus A380 и Boeing 777, бессчетное количество раз она уличала пассажиров в попытках закурить.

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      Зарина Дзагоева
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