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06:05, 25 декабря 2023Россия

Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Песков заявил, что Путин не планировал зарубежные визиты на начало 2024 года

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты на 2024 год. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в начале года поездки российского лидера в другие страны не ожидаются. По его словам, «сейчас главное — внутренняя повестка».

На прошедшей 14 декабря прямой линии Путин подтвердил, что готов совершить визит в Турцию. Тогда Песков пояснил, что этот вопрос находится на повестке дня, однако окончательные даты будут выбраны после согласования графиков двух президентов. По словам Пескова, глава государства сделает это, как только представится возможность.

11 декабря Путин обратил внимание на покосившиеся дома в Архангельске. Их глава государства заметил в ходе рабочего визита в российский регион. Строения, которые «фактически ложатся на бок», к удивлению президента, не занесены в категорию ветхого жилья.

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      Марина Совина
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