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15:56, 25 декабря 2023Мир

Песков указал на попытки спровоцировать беспорядки в Сербии из-за рубежа

Песков: налицо попытки третьих сил спровоцировать беспорядки в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Налицо процессы и попытки третьих лиц из-за рубежа спровоцировать беспорядки в Белграде. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Есть внутренне законодательство, избирательные органы, есть также наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов», — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что происходящие события — внутреннее дело Сербии, у которой есть законное, легитимное руководство, способное принять все необходимые меры.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что протесты в столице страны получили поддержку извне. По его словам, об этом говорил сербский президент Александр Вучич, у которого есть неопровержимые данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада.

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