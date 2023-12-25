Президент Аргентины с битой пожелал гражданам на Рождество не стать коммунистами

Новый президент Аргентины Милей поздравил граждан с Рождеством с битой в руках

Президент Аргентины Хавьер Милей поздравил аргентинцев с Рождеством и Новым годом и пожелал им не стать коммунистами. Обращение к гражданам он опубликовал в X, сопроводив своим фото с битой в руках.

«Счастливых праздников, и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал аргентинский лидер.

Ранее новый президент Аргентины начал массовые увольнения госслужащих. Глава государства освободил от занимаемой должности 23 тысячи чиновников, принятых на работу с 1 января 2023 года.

Во время предвыборной кампании Милей критиковал коммунистический Китай и заявлял о невозможности сотрудничества с ним, однако поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за письмо с поздравлением с победой на выборах и написал, что шлет самые искренние пожелания благополучия китайскому народу.