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13:13, 25 декабря 2023Мир

Президент Аргентины с битой пожелал гражданам на Рождество не стать коммунистами

Новый президент Аргентины Милей поздравил граждан с Рождеством с битой в руках

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей поздравил аргентинцев с Рождеством и Новым годом и пожелал им не стать коммунистами. Обращение к гражданам он опубликовал в X, сопроводив своим фото с битой в руках.

«Счастливых праздников, и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал аргентинский лидер.

Ранее новый президент Аргентины начал массовые увольнения госслужащих. Глава государства освободил от занимаемой должности 23 тысячи чиновников, принятых на работу с 1 января 2023 года.

Во время предвыборной кампании Милей критиковал коммунистический Китай и заявлял о невозможности сотрудничества с ним, однако поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за письмо с поздравлением с победой на выборах и написал, что шлет самые искренние пожелания благополучия китайскому народу.

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      Семен Александров
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