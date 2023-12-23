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13:11, 23 декабря 2023Мир

Новый президент Аргентины начал массовые увольнения чиновников

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил 23 тысячи чиновников

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей начал массовые увольнения госслужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

Глава государства освободил от занимаемой должности 23 тысячи чиновников, принятых на работу с 1 января 2023 года. Ранее правительство Милея поделилось планами сократить размер и количество министерств, чтобы снизить траты на содержание правительства. Их число уменьшится с 18 до 9.

Кандидат Хавьер Милей от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» победил во втором туре выборов, набрав более 55 процентов голосов. Он вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Милей выступает за отказ страны от сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем в пользу США и Израиля.

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Недовольные кандидатурой Милея вышли на акции протеста. Порядка сотни человек, протестующих против экономической политики нового правительства, перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса, однако к администрации их не подпустили полицейские со щитами.

21 декабря Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Главной целью документа он назвал начало реструктуризации Аргентины, возвращение «свободы» и устранение множества барьеров, препятствующих экономическому развитию. Среди вводимых мер — приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен и другие реформы.

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      Вячеслав Агапов
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