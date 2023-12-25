Производитель дронов «Орион» досрочно завершил поставки в рамках ГОЗ

Компания «Кронштадт» с опережением графика завершила поставки в рамках ГОЗ

Российская компания «Кронштадт», которая производит боевые дроны «Орион» (также известны как «Иноходец») досрочно завершила поставки в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом в организации рассказали ТАСС.

«Благодаря слаженной работе, предприятия компании "Кронштадт", включая Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова, с опережением завершили поставки в рамках гособоронзаказа», — сообщили в «Кронштадте».

В организации отказались уточнить информацию о поставленной с опережением графика продукции. «Кронштадт» — это предприятие полного производственного цикла по созданию дронов.

В июле военный корреспондент Андрей Коц писал, что «Иноходец», который применяют в ходе специальной военной операции, способен наносить удары по ближним тылам Вооруженных сил Украины. Аппарат развивает скорость до 200 километров в час.

В июне 2022 года заместитель генерального директора «Кронштадта» Алексей Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода сообщил, что предприятие заработает в три смены.