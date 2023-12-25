Протестующие в Белграде выдвинули требование и разошлись

Протестующие в Белграде потребовали от МВД освободить задержанных и разошлись

Сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия», протестующие против результатов выборов 17 декабря, завершили демонстрацию у управления полиции Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части сербской столицы, чтобы выдвинуть требование об освобождении задержанных накануне участников митинга. Колонна прошла несколько кварталов по центру города до улицы 29 ноября, где находится управление полиции.

Организаторы заявили, что не получили информации, где находится каждый из задержанных, после чего разошлись. Адвокаты оппозиционного движения составят и направят в МВД соответствующие запросы.

Протесты в Сербии начались из-за итогов внеочередных выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Набравшая более 23 процентов голосов оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов. Вечером 24 декабря представители оппозиции блокировали здание Скупщины, потребовав отмены итогов выборов.

Участники протестов в воскресенье бросали в полицию камни и бутылки, у двоих диагностировали тяжелые травмы. По словам президента Сербии Александра Вучича, в результате беспорядков были задержаны более 35 человек, также ведется поиск других участников штурма здания. В ответ на действия властей оппозиция пригрозила заблокировать Белград, если ее требования не будут выполнены.

