Пушков указал на «священную корову» властей европейских стран

Пушков назвал массовую миграцию священной коровой властей европейских стран

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал массовую миграцию «священной коровой» властей европейских стран. Таким образом он прокомментировал пост британского политического активиста Марка Коллетта о том, что Брюссель превратился в «трущобы третьего мира».

На опубликованном Коллеттом видео запечатлены живущие на улице люди. Пушков указал, что элита европейских стран «прячется от этих сцен в своих загородных особняках, стеклобетонных зданиях Евросоюза и дорогих отелях, делая вид, что этого не видит и не слышит».

По мнению сенатора, подобную политику европейских стран нельзя назвать глупостью. «Это нечто много хуже — это следствие тамошней идеологии, подминающей здравый смысл», — заявил он.

Ранее Европейский союз (ЕС) согласовал пакт о миграции, предоставлении убежища и усилении контроля на границах. Инициаторами пакта выступили Италия и Испания, которые сталкиваются с большим наплывом мигрантом через Северную Африку и Средиземное море.