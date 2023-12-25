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04:18, 25 декабря 2023Россия

Пушков указал на «священную корову» властей европейских стран

Пушков назвал массовую миграцию священной коровой властей европейских стран

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал массовую миграцию «священной коровой» властей европейских стран. Таким образом он прокомментировал пост британского политического активиста Марка Коллетта о том, что Брюссель превратился в «трущобы третьего мира».

На опубликованном Коллеттом видео запечатлены живущие на улице люди. Пушков указал, что элита европейских стран «прячется от этих сцен в своих загородных особняках, стеклобетонных зданиях Евросоюза и дорогих отелях, делая вид, что этого не видит и не слышит».

По мнению сенатора, подобную политику европейских стран нельзя назвать глупостью. «Это нечто много хуже — это следствие тамошней идеологии, подминающей здравый смысл», — заявил он.

Ранее Европейский союз (ЕС) согласовал пакт о миграции, предоставлении убежища и усилении контроля на границах. Инициаторами пакта выступили Италия и Испания, которые сталкиваются с большим наплывом мигрантом через Северную Африку и Средиземное море.

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      Марина Совина
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