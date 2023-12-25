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21:44, 25 декабря 2023Мир

Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана

Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту и духовному лидеру Ирана
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил министра торговли, промышленности и шахт Ирана Аббаса Али-Абади передать наилучшие пожелания президенту страны Эбрахиму Раиси и духовному лидеру Али Хаменеи. Об этом сообщает ТАСС.

25 декабря страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном на церемонии в Санкт-Петербурге.

Переговоры о заключении соглашения вышли на финишную прямую годом ранее. В марте прошлого года в ЕЭК отмечали, что стороны приступили к обсуждению перечней товаров, которые впоследствии будут торговаться в беспошлинном режиме.

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      Юлия Мискевич
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