Путин созвонится с участвовавшим во взятии Марьинки командиром батальона

Песков: Путин поговорит с участвовавшим во взятии Марьинки командиром батальона

Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства «планирует обязательно» поговорить с военным.

Ранее Владимир Путин через звание повысил до майора бойца Александра Трошина, который участвовал во взятии Марьинки.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения». Шойгу также сообщил, что российские войска отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка.

Марьинка расположена в десяти километрах к юго-западу от Донецка. Бои за город шли с самого начала российской спецоперации в феврале 2022 года. В 2014-2015 годах за населенный пункт также проходили сражения, однако Украина сумела сохранить над ним контроль. До начала конфликта там проживало около 10 тысяч человек.