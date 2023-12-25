Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Стоимость самой дорогой квартиры в Москве составила более 3,1 миллиарда рублей

Цена самой дорогой квартиры в Москве, доступной для покупки на данный момент, составила более 3,1 миллиарда рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Skolkovo Realty.

По данным аналитиков, речь идет о готовой квартире, расположенной в Пресненском районе. Ее площадь — более 950 квадратных метров. Другие особенности лота остаются неизвестными.

Что касается рынка новостроек, то наиболее дорогой объект недвижимости в Москве продается за 2,5 миллиарда рублей. Новая квартира находится в Тверском районе столицы, ее метраж оценили более чем в тысячу «квадратов».

Ранее стало известно, что цена самой дорогой квартиры в Сочи на данный момент составляет 1,8 миллиарда рублей. Четырехкомнатный объект, представляющий собой трехуровневый пентхаус с бассейном, расположен в Хостинском районе города, его площадь — 550 квадратных метров.

