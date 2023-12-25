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16:27, 25 декабря 2023Экономика

Россиянам рассказали о ценах на красную икру

Стоимость килограмма красной икры в России за год снизилась на 3 %

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В декабре 2023 года килограмм красной икры в России стоил на три процента меньше, чем в том же месяце годом ранее, со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек индекс» пишет Baza.

На фоне снижения цен количество покупок в этом сегменте рынка выросло сразу на 26 процентов, а точек по продаже икры в стране за год стало больше на 23 процента, сообщает издание.

При этом, как узнали специалисты, в Москве и Московской области стоимость икры в указанный период, наоборот, выросла, прибавив за год четыре процента. В материале отмечается, что в среднем по России килограмм красной игры стоит сейчас 6105 рублей, а в столичном регионе — 7115 рублей.

Ранее стало известно, что производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года, увеличившись по сравнению с 2022-м сразу в 2,6 раза, а во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) подсчитали, что килограмм икры, проданный производителем за три тысячи рублей, не может стоить дешевле 6334 рубля в федеральных торговых сетях.

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      Дмитрий Воронин
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