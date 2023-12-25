Россияне передумали продавать жилье

«Ведомости»: предложение вторичного жилья снизилось на 20 %

В России сильно упало предложение вторичного жилья — по разным данным, за год показатель снизился на 17-20 процентов. О том, что россияне передумали продавать недвижимость, сообщают эксперты «Ведомостей».

В компании «Этажи» подсчитали, что в начале декабря 2023 года предложение «вторички» составило 651,6 тысячи квартир против 788,5 тысячи в 2022-м. Отмечается, что показатель стал максимально низким за последние два года. По словам экспертов, решение многих собственников отложить продажу жилья связано с ростом ипотечных ставок.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Мищенко рассказала, что часть россиян приобрела объекты до повышения ставок, что также привело к сокращению предложения. Представитель «Этажей» добавил, что спрос на готовое жилье вырос и после ввода ограничений на кредиты по «околонулевым» ставкам на новостройки. При этом в течение первого полугодия предложение было выше из-за большого количества сделок, связанных с переездом в другие страны.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году спрос на вторичном рынке остынет. На ситуацию повлияет тот же рост ипотечных ставок, на фоне которого предложение готовых квартир вырастет, а цены на них снизятся. Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Мищенко считает, что собственники будут охотнее предоставлять скидки или выставлять объекты по более низкой стоимости.

Ранее эксперт главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова заявила, что в будущем году спрос на готовое жилье может значительно упасть. Снижение составит около 40 процентов.