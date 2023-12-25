Российским адвокатам дали право выступать вместо призывников на комиссии

Путин подписал закон о праве адвокатов представлять призывников в военкоматах

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве адвокатов выступать вместо призывников в военкоматах — таким образом юристам дали возможность представлять интересы своих клиентах на призывных комиссиях во время подачи жалоб. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что документ был принят для снятия противоречия, появившегося после принятия закона о запрете призывникам покидать страну после размещения повестки в реестре — в его тексте говорилось, что интересы призывников могут представлять лишь родители и законные представители.

После подписания президентом нового закона у адвокатов вновь появилось право выступать защитниками интересов призывников.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о прохождении службы по призыву в Федеральной службе безопасности. Закон предусматривает возможность призваться в Погранслужбу, входящую в структуру ФСБ. При этом действие закона не распространяется на иноагентов и лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.