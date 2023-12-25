Российский преподаватель угрожал прохожему пистолетом и открыл огонь

В Санкт-Петербурге задержали преподавателя после угроз пистолетом прохожему

Полицейские задержали 39-летнего преподавателя колледжа, который угрожал прохожему пистолетом на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, все произошло в ночь на воскресенье, 24 декабря. В правоохранительные органы обратился местный житель и сообщил, что ему угрожает мужчина с оружием. Прямо перед прибытием силовиков нападавший успел один раз выстрелить в воздух и попытался скрыться, однако полицейские задержали его и увезли в отдел.

Во время допроса оказалось, что у мужчины имеются разрешения на пистолет SHARK и гладкоствольное ружье ATA ARMS калибра 12/76. Что именно стало причиной такого поведения задержанного, сейчас выясняют. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Дагестане подросток угрожал школьнику травматическим пистолетом, а затем пытался скрыться на автомобиле от сотрудников полиции.