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20:46, 25 декабря 2023Силовые структуры

Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

В Новосибирской области осудят мужчину за стрельбу в соседа из обреза

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирской области предстанет перед судом 45-летний россиянин, подозреваемый в расправе над 50-летним соседом. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2023 года у ранее судимого уголовника из города Черепаново возник конфликт с соседом. На следующий день недовольный его исходом мужчина вооружился незаконно приобретенным обрезом охотничьего ружья, пришел к сопернику и произвел выстрел с близкого расстояния.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 декабря сообщалось, что россиянин забил камнем соседа за роман с его бывшей женой.

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      Владимир Седов
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