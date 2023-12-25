Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:16, 25 декабря 2023Экономика

Скандальный японский автопроизводитель закроет все заводы

Автопроизводитель Daihatsu закроет все заводы из-за скандала с краш-тестами

Фото: Naomi Tajitsu / Reuters

Подразделение Toyota по производству малолитражных автомобилей, Daihatsu Motor останавливает работу всех заводов и прекращает поставки автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 25 декабря прекратили производство три предприятия, четвертое будет закрыто 26 декабря. Компания пообещала выплатить компенсацию 423 компаниям, которым она поставляет машины.

Причиной такого решения стал скандал с краш-тестами Daihatsu весной — в апреле компания признала, что подделала результаты проверок автомобилей на боковое столкновение, в тесте участвовали 88 тысяч машин. Позднее независимая комиссия признала серьезные нарушения в отношении всех 64 моделей и трех двигателей, выпускаемых Daihatsu. Проверка показала, что фальсификация результатов краш-тестов допускалась в компании и в прошлые годы.

В конце августа владелец Daihatsu — Toyota — приостановила работу всех 14 сборочных заводов в Японии в результате сбоя на производстве. На эти предприятия приходится около трети мирового производства Toyota, а за первые шесть месяцев 2023 года они выпускали в среднем около 13,5 тысячи автомобилей в день.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года». Что он означает?

      Семилетнего мальчика пронесло 300 метров по трубе ливневой канализации

      Россиянина приговорили к колонии за расправу над школьницами в 1989 году

      Россиянин выкрал около сотни шоколадных киндеров ради наркотиков

      Россиянам посоветовали достать бабушкин хрусталь

      В Верховной Раде назвали новые ограничения для уехавших за рубеж украинцев

      Названы способы съедать меньше сладостей в новогодние каникулы

      Сбросившему охранника со сцены Киркорову пригрозили арестом

      Украина получила еще 1,34 миллиарда долларов от Всемирного банка

      Россиянин вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости