Скандальный японский автопроизводитель закроет все заводы

Автопроизводитель Daihatsu закроет все заводы из-за скандала с краш-тестами

Подразделение Toyota по производству малолитражных автомобилей, Daihatsu Motor останавливает работу всех заводов и прекращает поставки автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 25 декабря прекратили производство три предприятия, четвертое будет закрыто 26 декабря. Компания пообещала выплатить компенсацию 423 компаниям, которым она поставляет машины.

Причиной такого решения стал скандал с краш-тестами Daihatsu весной — в апреле компания признала, что подделала результаты проверок автомобилей на боковое столкновение, в тесте участвовали 88 тысяч машин. Позднее независимая комиссия признала серьезные нарушения в отношении всех 64 моделей и трех двигателей, выпускаемых Daihatsu. Проверка показала, что фальсификация результатов краш-тестов допускалась в компании и в прошлые годы.

В конце августа владелец Daihatsu — Toyota — приостановила работу всех 14 сборочных заводов в Японии в результате сбоя на производстве. На эти предприятия приходится около трети мирового производства Toyota, а за первые шесть месяцев 2023 года они выпускали в среднем около 13,5 тысячи автомобилей в день.

