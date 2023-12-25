Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 25 декабря 2023Наука и техника

Севморпуть прикроют истребители Су-33 и вертолеты Ка-29

«Известия»: Севморпуть прикроет смешанный авиакорпус с вертолетами и самолетами

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В составе Северного флота (СФ) сформировали смешанный авиакорпус, вооруженный истребителями Су-33 и вертолетами Ка-29. Одной из главных задач корпуса стала оборона Северного морского пути от наземных, воздушных, надводных и подводных сил противника. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В состав смешанного авиакорпуса СФ вошли 279-й и 100-й истребительные корабельные авиационные полки. Также его усилил смешанный авиационный полк, оснащенный транспортными самолетами Ан-12, Ан-26 и противолодочными Ил-38Н. Еще одним формированием в составе авиакорпуса стал вертолетный полк с поисково-спасательными и противолодочными Ка-27, транспортно-ударными Ка-29 и Ми-8АМТШ/МТВ-5. Помимо авиации, командование корпуса получило зенитно-ракетные и радиотехнические полки.

Отмечается, что авиатехника корпуса уже начала дежурство на российских арктических военных базах. В частности, палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР корабельных авиационных полков приступили к выполнению задач по прикрытию Севморпути и других арктических регионов на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

Материалы по теме:
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов отметил, что авиакорпус будет играть важную роль в арктических широтах. «Если мы сегодня не укрепим арктическое направление, завтра там будут плавать американцы. Но это наши воды, и мы их должны охранять», — сказал он.

В ноябре «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что в Минобороны России планируют усилить оборону Севморпути боевым ледоколом «Иван Папанин», который обеспечит деятельность боевых кораблей Военно-морского флота в сложных условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине заявили об отравлении журналиста Красовского. Он жаловался на угрозы

      Закопавшая в сугроб младенца россиянка захотела забрать его домой

      Путин подписал закон о выдаче маткапитала только гражданам России

      Производитель дронов «Орион» досрочно завершил поставки в рамках ГОЗ

      Путин разрешил обнулять пошлины на вывоз товаров за рубеж

      Россиянин получил десятки тысяч рублей за отменный три года назад авиарейс

      Смолов назвал критиковавшего его болельщика нищетой

      Еще один кандидат подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

      В европейском городе треснул мост

      Жительница Подмосковья возмутилась праздником под окнами и поплатилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости