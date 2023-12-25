Севморпуть прикроют истребители Су-33 и вертолеты Ка-29

«Известия»: Севморпуть прикроет смешанный авиакорпус с вертолетами и самолетами

В составе Северного флота (СФ) сформировали смешанный авиакорпус, вооруженный истребителями Су-33 и вертолетами Ка-29. Одной из главных задач корпуса стала оборона Северного морского пути от наземных, воздушных, надводных и подводных сил противника. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В состав смешанного авиакорпуса СФ вошли 279-й и 100-й истребительные корабельные авиационные полки. Также его усилил смешанный авиационный полк, оснащенный транспортными самолетами Ан-12, Ан-26 и противолодочными Ил-38Н. Еще одним формированием в составе авиакорпуса стал вертолетный полк с поисково-спасательными и противолодочными Ка-27, транспортно-ударными Ка-29 и Ми-8АМТШ/МТВ-5. Помимо авиации, командование корпуса получило зенитно-ракетные и радиотехнические полки.

Отмечается, что авиатехника корпуса уже начала дежурство на российских арктических военных базах. В частности, палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР корабельных авиационных полков приступили к выполнению задач по прикрытию Севморпути и других арктических регионов на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов отметил, что авиакорпус будет играть важную роль в арктических широтах. «Если мы сегодня не укрепим арктическое направление, завтра там будут плавать американцы. Но это наши воды, и мы их должны охранять», — сказал он.

В ноябре «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что в Минобороны России планируют усилить оборону Севморпути боевым ледоколом «Иван Папанин», который обеспечит деятельность боевых кораблей Военно-морского флота в сложных условиях.