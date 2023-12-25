Шестилетний мальчик улетел не в тот город по вине авиакомпании в США

Wink News: Spirit Airlines отправила шестилетнего пассажира не в тот город

Американская авиакомпания Spirit Airlines отправила шестилетнего пассажира не в тот город США и напугала его родных. Об этом сообщает портал Wink News.

По данным источника, мальчик по имени Каспер впервые путешествовал на самолете и летел без родителей, которые воспользовались услугой сопровождения детей на борту самолета. Он должен был прибыть из Филадельфии в Форт-Маерс, где его ждала бабушка, но в нужное время она не нашла его в аэропорту.

Выяснилось, что по вине перевозчика мальчик оказался в городе Орландо. Бабушке пришлось проехать 250 километров, чтобы воссоединиться с ребенком. Женщина призналась, что это было одно из самых страшных событий в ее жизни.

«Расскажите мне, как мой внук оказался в Орландо. Как это произошло? Его вытащили из самолета? Стюардесса отпустила его одного? Он сам сел не на тот самолет?» — возмутилась она. Уточняется, что Spirit Airlines извинилась за случившееся и пообещала компенсировать убытки семье Каспера. Также она начала расследование произошедшего.

Ранее пассажирка с лишним весом купила два места в самолете, отказалась уступить одно из них ребенку и прослыла эгоисткой. Если вы настолько толстая, что вам нужно покупать более одного места в самолете, то вы эгоистичны. На рейсах постоянно овербукинг, особенно во время праздников», — возмутились пользователи сети.