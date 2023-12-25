Сотня туристов в Таиланде хотела продлить визу за деньги и лишилась паспортов

Pattaya Mail: более сотни туристов в Паттайе лишились паспортов из-за мошенников

Более сотни туристов лишились паспортов в Таиланде после того, как их украл мошенник, выдававший себя за визового агента. Об этом сообщает местное издание Pattaya Mail.

Путешественники более чем из десяти стран обратились к агенту в Паттайе, потому что хотели продлить визы. Они заплатили ей 32 тысячи тайских батов (около 85 тысяч рублей), однако женщина обманула иностранцев и скрылась с их деньгами и документами.

Туристы пытались связаться с агентом и вернуть свои паспорта, но безуспешно, тогда они подали заявление в полицию. Правоохранители под видом путешественников договорились о встрече со злоумышленницей при условии, что она вернет паспорта, а деньги за «услуги» оставит себе. Мошенница согласилась и попалась полиции.

На допросе подозреваемая заявила, что не имеет отношения к краже паспортов и была только посредником. Расследование продолжается. Также правоохранители помогают туристам получить новые паспорта и решить визовые вопросы.

Ранее в Таиланде сотрудники логистической компании нашли обутую в кроссовок человеческую ногу. Скелетированная конечность находилась в контейнере, в котором в страну из США прибыли отходы для переработки.