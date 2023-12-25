В Германии обвинили Россию в завозе нелегальных мигрантов в Европу. Что об этом известно?

Немецкая газета Bild обвинила авиакомпанию Southwind в перевозке мигрантов в ЕС

Немецкая газета Bild обвинила турецкую авиакомпанию Southwind в перевозке нелегальных мигрантов из России и Белоруссии в страны Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в материале издания, опубликованном 23 декабря. Как сообщает газета, некоторые страны ЕС боятся «целенаправленного ввоза» беженцев.

Bild заявила о скором нашествии мигрантов в Европу

Одна из крупнейших газет Германии сообщила, что Россия якобы причастна к основанию в Турции авиакомпании Southwind ради создания в Европе миграционного кризиса. С помощью Southwind, как предполагает автор материала, мигрантов будут доставлять к границам стран Евросоюза, в том числе Польши и Финляндии.

Издание подчеркнуло, что компания-перевозчик была зарегистрирована в Анталье после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Несмотря на размещение головного офиса на турецком курорте, отмечает Bild, авиакомпания управляется из Москвы. По данным автора статьи, Southwind напрямую связана с отечественной авиакомпанией Nordwind и туроператором Pegas Touristik. Так, предполагается, что оборудование для работы в основном поступает от Nordwind.

В немецкой газете заявили, что польские власти боятся «целенаправленного ввоза» беженцев в Западную Европу при посредничестве турецкого перевозчика.

В Southwind отреагировали на обвинения в связях с Россией

В руководстве Southwind опровергли все обвинения в связях с российской стороной, добавив, что намерены подать иск в суд против Bild из-за ложных обвинений. Менеджер по безопасности полетов Southwind Сафа Оруч заявил в беседе с Yle, что компания принадлежит гражданину Турции.

В руководстве Southwind нет русских. Все самолеты зарегистрированы в Турции. Southwind Airlines принадлежит гражданину Турции и не является дочерней компанией, партнером. Она прямо или косвенно не контролируется российской компанией Pegas Touristik Сафа Оруч

Он также подчеркнул, что все самолеты перевозчик арендует в США, Японии и Турции.

Когда и как была основана Southwind?

Согласно информации на сайте авиакомпании, Southwind была основана 15 апреля 2022 года для перевозок россиян на курорты Турции. Свой первый рейс она совершила в России. В 2024 году перевозчик планирует запустить рейсы из Антальи в Хельсинки. По словам главы агентства транспорта и связи Traficom Яркко Сааримяки, местный регулятор может не выдать Southwind разрешение на полеты, если информация в прессе о перевозке нелегалов окажется правдой.

По информации турецкого портала Hava Sosyal Medya, с запуском полетов Southwind из Стамбула в Минск была ликвидирована монополия на этом направлении белорусской авиакомпании Belavia. Кроме того, в отличие от последней, турецкий перевозчик будет выполнять рейсы через воздушные коридоры Европы, сократив время в пути с пяти до двух часов.