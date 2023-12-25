Среда обитания
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16:50, 25 декабря 2023Среда обитания

Туши рыб обнаружили в реке Подмосковья

В подмосковных Мытищах обнаружили рыбные туши в реке Уча

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В реке Уча в Мытищах местные жители обнаружили множество рыбных туш. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел между деревнями Лысково и Марфино. Местные жители считают, что виновны могут быть соседние фабрики и заводы. «Вряд ли там осталась еще живность. Рыба всплывала и раньше, но не в таком количестве», — рассказали они.

Жители уже направили жалобы в дежурную инспекцию по Московской области. Они уточнили, что рядом с рекой располагается мебельная фабрика, автосервисы, а также завод плавленых сыров.

В администрации Мытищ, в свою очередь, заявили, что произошедшее расследуют экологи.

Ранее в Красноярском крае недалеко от села Малая Минуса местные жители нашли 40 коровьих туш, сваленных в кучу. Местные жители начали опасаться столкновения с дикими животными, которые могут прийти на запах. Кроме того, ситуация рискует привести к распространению инфекций, считают они.

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      Мария Черкасова
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