Участник взятия Марьинки поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Горевший в танке участник СВО Трошин ответил на присвоение Путиным звания майора

Военнослужащий Александр Трошин, участвовавший во взятии Марьинки в рамках специальной военной операции (СВО), прокомментировал присвоение ему президентом России Владимиром Путиным нового звания. По его словам, разговор с верховным главнокомандующим и повышение от старшего лейтенанта до майора стало для него большой честью, передает РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Когда я разговаривал по телефону с верховным главнокомандующим, для меня это была очень большая честь. До сих пор прийти в себя не могу это непередаваемые ощущения», — поделился боец.

Александр Трошев участвовал в танковых боях, он трижды горел в танке (две машины взорвалось, а третья загорелась).

О том, что президент России «планирует обязательно» созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Перед этим Владимир Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу поручил ему представить предложения о награждении отличившихся при взятии города военнослужащих.

По словам Шойгу, взятие под контроль Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) позволит снизить оборонительный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».