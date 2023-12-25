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12:50, 25 декабря 2023Бывший СССР

Украинский военный назвал направление с наибольшими потерями ВСУ

Снайпер ВСУ Прошинский: ВСУ понесло наибольшие потери на бахмутском направлении

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский снайпер Константин Прошинский назвал потери в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бахмутском направлении самыми большими за все время конфликта. Об этом военный сообщил в эфире YouTube канала украинского политолога Юрия Романенко.

По его словам, подразделение, где служил он, а также подразделения, расположенные неподалеку, понесли «самые большие потери за всю войну». Солдат ВСУ отметил, что основной причиной больших потерь стали интенсивные артиллерийские обстрелы.

«В один день мы теряли столько же, сколько раньше теряли за несколько месяцев», — рассказал Прошинский.

Ранее стало известно, что российские военные в Луганской народной республике (ЛНР) за неделю отразили более сотни атак ВСУ. Сообщается, что всего С 16 по 22 декабря 2023 года отбито 109 атак со стороны украинской армии.

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