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14:54, 25 декабря 2023Россия

В Госдуме заявили о развенчании офицером ВСУ одного мифа украинской пропаганды

Депутат ГД Шеремет: в ВСУ на смену шапкозакидательству придет разочарование

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит переоценка событий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

Ранее в интервью британской газете The Independent неназванный высокопоставленный офицер ВСУ сообщил, что из-за российских ударов Украина лишилась возможности производить боеприпасы.

«В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придет разочарование», — отметил Шеремет. По его словам, своим признанием офицер ВСУ выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды об успешном перехвате российских ракет и беспилотников.

Судя по всему, российские ракеты «сбиваются» украинскими предприятиями, сказал Шеремет. «Другого объяснения просто нет», — заключил парламентарий.

Ранее украинский снайпер заявил, что наибольшие потери украинские войска несут на артемовском направлении. «В один день мы теряли столько же, сколько раньше теряли за несколько месяцев», — пояснил военнослужащий.

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      Алан Босиков
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