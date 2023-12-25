В Одесской области были повреждены объекты припортовой инфраструктуры

Спикер ВСУ Гуменюк: в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

В Одесской области пострадали объекты припортовой инфраструктуры. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила в эфире украинского телемарафона.

По словам спикера Вооруженных сил республики (ВСУ), припортовая инфраструктура была повреждена обломками беспилотников. Она также отметила, что на одном из законсервированных объектов региона вспыхнул пожар, который был оперативно потушен.

Ранее Гуменюк сообщала, что в Одесской области обломками дрона было повреждено одно из зернохранилищ, где в результате начался пожар.