Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:33, 25 декабря 2023Бывший СССР

В Одесской области были повреждены объекты припортовой инфраструктуры

Спикер ВСУ Гуменюк: в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Одесской области пострадали объекты припортовой инфраструктуры. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила в эфире украинского телемарафона.

По словам спикера Вооруженных сил республики (ВСУ), припортовая инфраструктура была повреждена обломками беспилотников. Она также отметила, что на одном из законсервированных объектов региона вспыхнул пожар, который был оперативно потушен.

Ранее Гуменюк сообщала, что в Одесской области обломками дрона было повреждено одно из зернохранилищ, где в результате начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина назвала самые болезненные для России санкции. Что стало главной проблемой для страны?

      В Совфеде заявили о возможном непризнании новых границ США

      Названы условия для покупки валюты Банком России

      Ноу-хау лучших врачей начнут применять в столичных больницах

      В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому языку

      Медведев назвал филькиной грамотой гарантии безопасности для Украины

      Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      Российского депутата заподозрили в причастности к расправе 17-летней давности

      Директор российского предприятия растратил из бюджета почти 20 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости