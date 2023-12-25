В России подростки избили дворников-мигрантов и попали на видео

В Петербурге подростки избивали мигрантов и снимали свои действия на видео

В Петербурге компания подростков устроила серию избиений работавших дворниками мигрантов. Видеозапись, на которую попало три совершенных или нападения, опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах подростки приближаются к людям в спецодежде сотрудников коммунальных служб, после чего налетают на них и избивают. По данным канала, нападения злоумышленники начинали свои действия с распыления газа из баллона в лицо дворникам. Видеозаписи они затем распространяли в интернете.

От действий подростков пострадали пять человек, в том числе одна гражданка России. После возбуждения уголовного дела у одного из детей изъяли заряды с запрещенной символикой.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирске, где подростки в масках избили дворника. Попавшее на видео нападение начинается с распыления в лицо коммунальщику газового баллона. Затем мужчину избивают его же лопатой.