В России усилят работу системы здравоохранения на новогодние праздники

Мурашко: работу системы здравоохранения усилят на новогодние праздники

На новогодние праздники в России усилят работу системы здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.

«В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты», — сказал министр.

Он поручил своим заместителям усилить контроль за работой служб, которые участвуют в оказании неотложной и скорой помощи в регионах, а также обратить особое внимание на укомплектованность соответствующих бригад. Мурашко также акцентировал внимание на организации медицинского обеспечения и выполнении требуемых санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации детских праздничных мероприятий.

Ранее Роструд напомнил, что в связи с новогодними праздниками тех, кто работает по пять дней в неделю, ждут десятидневные выходные. «Поскольку 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, то для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день в этом году будет 29 декабря», — сообщили в Роструде.