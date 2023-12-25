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12:51, 25 декабря 2023Россия

В российском регионе загорелся автобус с пассажирами и попал на видео

В Новосибирской области загорелся рейсовый автобус с 19 пассажирами

Кадр: Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска»

В Новосибирской области загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Видеозапись происшествия опубликовало издание NGS.Ru.

На кадрах из автобуса вырываются клубы черного дыма, а из-под его днища вырывается пламя.

В региональнои главке МЧС России сообщили, что попавший на видео эпизод произошел утром 25 декабря в Чулымском районе области. В момент возгорания в автобусе находились 19 человек, в том числе пятеро детей. Никто из них не пострадал.

Ранее под Новосибирском загорелся автобус с 36 пассажирами. На опубликованной видеозаписи с места происшествия видно, что автобус полностью уничтожен. Никто из находившихся в салоне людей не получил травм.

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      Алан Босиков
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