Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:34, 25 декабря 2023Среда обитания

Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

Дизайнер Тычино: впечатление о квартире портят провода, гладильная доска и щетки

Фото: deborah cortelazzi / Unsplash

Пять вещей в квартире способны испортить впечатление о жилье. Предметы, обладающие таким эффектом, назвала дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

Специалистка считает, что не стоит оставлять на видном месте провода и кабели. «Мало того что свисающие под столом кабели или разложенные на полу удлинители мешают ходить, они еще и уборку делают куда более затруднительной, да и внешний вид комнаты от этого очень страдает», — рассказала Тычино. Дизайнер посоветовала учитывать эту проблему еще на стадии ремонта, но если такой возможности нет, то нужно спрятать провода под потолком или плинтусом или закрепить специальными конструкциями.

Тычино также рекомендует не оставлять посреди комнаты разложенную гладильную доску. Эксперт считает, что необходимо каждый раз складывать приспособление после глажки и прятать за шкаф или уносить в кладовку.

На видном месте также не стоит оставлять инструменты для уборки (щетки, швабры, веники), контейнеры для мелочей и ключи.

Ранее дизайнер призвала срочно убрать из спальни декоративные подушки. По ее словам, изобилие украшений на кровати зачастую мешает заснуть, из-за чего их приходится убирать на тумбу, комод или пол.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

      Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

      Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в платье без бюстгальтера

      Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

      Названы лучшие игры 2023 года на ПК

      Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

      Пассажирка запретила людям откидывать сиденье в самолете и была обругана в сети

      Лукашенко пошутил о погоде в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости