Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

Дизайнер Тычино: впечатление о квартире портят провода, гладильная доска и щетки

Пять вещей в квартире способны испортить впечатление о жилье. Предметы, обладающие таким эффектом, назвала дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

Специалистка считает, что не стоит оставлять на видном месте провода и кабели. «Мало того что свисающие под столом кабели или разложенные на полу удлинители мешают ходить, они еще и уборку делают куда более затруднительной, да и внешний вид комнаты от этого очень страдает», — рассказала Тычино. Дизайнер посоветовала учитывать эту проблему еще на стадии ремонта, но если такой возможности нет, то нужно спрятать провода под потолком или плинтусом или закрепить специальными конструкциями.

Тычино также рекомендует не оставлять посреди комнаты разложенную гладильную доску. Эксперт считает, что необходимо каждый раз складывать приспособление после глажки и прятать за шкаф или уносить в кладовку.

На видном месте также не стоит оставлять инструменты для уборки (щетки, швабры, веники), контейнеры для мелочей и ключи.

Ранее дизайнер призвала срочно убрать из спальни декоративные подушки. По ее словам, изобилие украшений на кровати зачастую мешает заснуть, из-за чего их приходится убирать на тумбу, комод или пол.