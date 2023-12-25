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09:32, 25 декабря 2023Забота о себе

Врач высказался о влиянии живых новогодних елей на здоровье

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рассказал, что любителей живых елей часто пугают живущими в хвое насекомыми, которые могут оказаться дома. Однако опасаться этого не стоит, заверил он. В комментарии для «Ленты.ру» врач высказался о влиянии новогодних елок на здоровье.

По словам Алентова, грибы и прочие микроорганизмы, паразитирующие на хвойных, обитают в пределах лесной экосистемы. Они могут быть опасны только для самих деревьев, заверил терапевт.

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Также, вопреки устоявшемуся мнению, аллергия на хвою развивается редко, продолжил врач. Однако, по его словам, не стоит приписывать хвое и чудодейственного воздействия на организм. Утверждения, что живая хвоя содержит фитонциды, обладающие антибактериальным эффектом и оказывающие успокаивающее действие, не подтверждены наукой.

«Аромат хвои не имеет особой ценности для здоровья. Если вы решили украсить дом к празднику живой елью, то не стоит ждать от нее особой пользы или вреда для здоровья», — подытожил Алентов.

Ранее диетолог Марина Свиридонова предупредила о вреде экспресс-похудения перед Новым годом. Она отметила, что во время краткосрочных экстремальных диет человек теряет не жир, а мышечную массу.

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      Алиса Дмитриева
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