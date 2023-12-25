Врач высказался о влиянии живых новогодних елей на здоровье

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рассказал, что любителей живых елей часто пугают живущими в хвое насекомыми, которые могут оказаться дома. Однако опасаться этого не стоит, заверил он. В комментарии для «Ленты.ру» врач высказался о влиянии новогодних елок на здоровье.

По словам Алентова, грибы и прочие микроорганизмы, паразитирующие на хвойных, обитают в пределах лесной экосистемы. Они могут быть опасны только для самих деревьев, заверил терапевт.

Также, вопреки устоявшемуся мнению, аллергия на хвою развивается редко, продолжил врач. Однако, по его словам, не стоит приписывать хвое и чудодейственного воздействия на организм. Утверждения, что живая хвоя содержит фитонциды, обладающие антибактериальным эффектом и оказывающие успокаивающее действие, не подтверждены наукой.

«Аромат хвои не имеет особой ценности для здоровья. Если вы решили украсить дом к празднику живой елью, то не стоит ждать от нее особой пользы или вреда для здоровья», — подытожил Алентов.

Ранее диетолог Марина Свиридонова предупредила о вреде экспресс-похудения перед Новым годом. Она отметила, что во время краткосрочных экстремальных диет человек теряет не жир, а мышечную массу.