Врачи дали прогноз по состоянию заболевших на отдыхе в лагере детей из ЛНР

Губернатор Бусаргин: заболевших под Тюменью детей могут выписать к Новому году

Дети из Луганской народной республики (ЛНР), заболевшие на отдыхе в тюменском лагере и снятые 21 декабря с поезда Тюмень — Адлер, чувствуют себя хорошо и идут на поправку, их могут выписать уже к Новому году. Прогноз об их состоянии со ссылкой на врачей дал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

По его словам, сейчас в больнице остаются 102 ребенка. У 49 из них подтвердился грипп, еще у 36 — ОРВИ. Бусаргин заверил, что всем им предоставляется необходимая помощь. Врачам оказывают содействие сотрудники медицинского университета. «В целом прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома», — написал он.

Губернатор добавил, что часть детей уже забрали родители. В таких случаях медики выдают родственникам рекомендации по дальнейшему наблюдению, подчеркнул он.

21 декабря более сотни детей из ЛНР сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу в Саратовской области. В пути из круглогодичного лагеря «Олимпийская ребячка» у одной из девочек поднялась высокая температура, врачи не смогли ее спасти. Затем симптомы ОРВИ и гриппа зафиксировали у других отдыхавших в Тюменской области школьников.

Мать девочки обвинила администрацию лагеря в халатности. По словам россиянки, администрация учреждения решила начать лечение ее дочери только после того, как заражение стало массовым.