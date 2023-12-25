Вынесен приговор обвиняемому в откатах бывшему начальнику НИИ ФСИН

В Москве суд приговорил генерала ФСИН Быкова к 10 годам колонии за откаты

Головинский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова к десяти годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его также оштрафовали на 5 миллионов рублей. Быкова признали виновным по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 222 («Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

Генерал был арестован 1 октября 2021 года. По версии следствия, с 2020 по 2021 год осужденный брал откаты за премирование сотрудников. Своими действиями он причинил ущерб на 2,9 миллиона рублей и получил в качестве взяток от подчиненных 3,8 миллиона рублей.

При этом Быков не признает свою вину, считая, что стал жертвой мести со стороны бывшей любовницы, которая и написала на него заявление в управление собственной безопасности ФСИН. Она указала, что отдала генералу 1,8 миллиона рублей за получение премии в размере 5 миллионов рублей, а также передала в качестве взяток 2,2 миллиона рублей.