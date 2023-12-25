Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:43, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Победительница популярного шоу на ТНТ назвала самое сложное испытание на проекте

Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Победительница популярного шоу «Новые звезды в Африке» на телеканал ТНТ, звезда шоу «Comedy Баттл» и Comedy Woman Евгения Искандарова назвала самое сложное испытание на проекте. Подробности она раскрыла в интервью The Voice.

«Физически мне оказалось сложно попадать в цель и держать долго руки вытянутыми. Нужно как-то это исправлять», — высказалась Искандарова о самом сложном испытании на проекте. При этом юмористка призналась, что во много раз сложнее ей было находиться в маленьком пространстве с людьми, искренне ей не подходящими.

Ранее финалистка «Новых звезд в Африке», российская блогерша Карина Нигай высказалась о постановках на проекте. Инфлюенсерша рассказала, что в шоу нет сценария. По ее словам, участники проекта в действительности голодают и по-настоящему конфликтуют между собой.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». В эфире программы участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД Ирана выразил протест Москве. Тегеран не устроила позиция России по трем спорным островам в Персидском заливе

      Россиянин попытался зарубить жену топором во время ссоры

      Набиуллина рассказала об «экзотичной» льготной ипотеке

      В ЛНР сообщили об отражении более сотни атак ВСУ за неделю

      Минсельхоз подтвердил сроки снижения цен на яйца

      Набиуллина отреагировала на статус «разрушитель года»

      Победительница популярного шоу на ТНТ назвала самое сложное испытание на проекте

      Большинство топ-менеджеров в России собралось увольняться

      В Петербурге четыре человека избили курьера и распылили перцовый газ

      Мантуров назвал условия для удешевления российских автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости