Победительница популярного шоу на ТНТ назвала самое сложное испытание на проекте

Победительница популярного шоу «Новые звезды в Африке» на телеканал ТНТ, звезда шоу «Comedy Баттл» и Comedy Woman Евгения Искандарова назвала самое сложное испытание на проекте. Подробности она раскрыла в интервью The Voice.

«Физически мне оказалось сложно попадать в цель и держать долго руки вытянутыми. Нужно как-то это исправлять», — высказалась Искандарова о самом сложном испытании на проекте. При этом юмористка призналась, что во много раз сложнее ей было находиться в маленьком пространстве с людьми, искренне ей не подходящими.

Ранее финалистка «Новых звезд в Африке», российская блогерша Карина Нигай высказалась о постановках на проекте. Инфлюенсерша рассказала, что в шоу нет сценария. По ее словам, участники проекта в действительности голодают и по-настоящему конфликтуют между собой.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». В эфире программы участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости.