Закопавшая в сугроб младенца россиянка захотела забрать его домой

Жительница Урала, закопавшая в сугробе младенца, захотела забрать его домой

Женщина из города Свободный Свердловской области, которая родила ребенка, выбросила его в сугроб и закопала, захотела забрать его домой. Об этом она рассказала е1.ru.

«Я не знаю, что произошло в тот момент, сама себе ничего объяснить не могу. Я никому не говорила про беременность. Хотела родить и отказ написать, просто увезти и отказаться уже спокойно. Но мысли, чтобы с ним что-то сделать, у меня не было», — рассказала жительница Урала.

Когда у россиянки начались схватки, она сказала мужу, что у нее заболела спина и ей надо в больницу. Вместо этого женщина поехала на дачу, чтобы родить в бане. Она не хотела рассказывать об этом никому, так как у нее с мужем есть еще двое детей, а третьего они не планировали. Женщина рассказала, что ее муж, узнав о случившемся, воспринял это нормально. Сейчас младенец находится в реанимации — неизвестно, позволят ли правоохранительные органы вернуть младенца в семью.

О случившемся в Свердловской области стало известно 22 декабря. Сообщалось, что женщина закопала в сугробе новорожденного. Его нашел родственник роженицы, отогрел и передал врачам. У младенца диагностировали переохлаждение. Следователи возбудили уголовное дело.